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18.11.2020 - 07:32 |

Son dakika... Dehşeti yaşadı! 'Çocuğu elinden alıp Suriyelilere vereceğim'

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul’da, Azerbaycanlı model V.N., Filistinli sevgilisinden öldüresiye dayak yedi. Dehşet kameralara yansıdı. Genç kadın “Bebeğimin ve benim can güvenliğim yok” diyerek yardım istedi.

Son dakika... Dehşeti yaşadı! 'Çocuğu elinden alıp Suriyelilere vereceğim'

33 yaşındaki Azeri model V.N., yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere birkaç yıl önce Türkiye'ye geldi. Bu dönemde 41 yaşındaki Filistinli iş insanı Muhammed K. ile tanışan genç model, kendisini bekâr olarak tanıtan adamla sevgili oldu. Geçen yıl hamile kalan genç kadın, durumu sevgilisine söyledi. Ancak o an hayatının şokunu yaşadı. Muhammed K., Dubai'de evli ve 4 çocuk babası olduğunu söyleyince V.N. duydukları karşısında adeta şok geçirdi. İlişkisini bitirmek isteyen V.N., hem sözlü ve psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kalmaya başladı.'

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Filistinli iş insanı, sevgilisini çocuğunu öldürmekle tehdit edip, hamileliğini sonlandırmasını istedi. "Bebeğimi doğurmak istiyorum" yanıtı verince öldüresiye darp edilen V.N., karnına, beline, kafasına aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bayıldı. Kendine geldiğinde ise dehşet devam etti. Vahşeti yaşatan Muhammed K., "Seni Azerbaycan'a rezil edeceğim, Çocuğu elinden alıp Suriyeliler'e vereceğim" tehdidinde bulundu.

ART ARDA YUMRUKLAR...

V.N., aylarca süren kabusun ardından doğum yaptı. Bir süre genç kadını yalnız bırakan Muhammed K., bu kez iyi davranacağı vaadiyle tekrar yanaştı. Umutla sevgilisinin değiştiğini sanan genç model, çocuğu kucağındayken evde sevgilisi tarafından aniden darp edilmeye başlandı. Bakıcı için eve taktırılan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Muhammed K., bir boksör gibi art arda yumruklarla kadını tanınmaz hale getirdi. Kanlar içinde kalan kadın, polisi aramak istedi, ancak darp sürdü. Kanaması durmayınca bir hastaneye giden V.N.'nin burun kemiğinde kırık ve vücudunda zedelenmeler tespit edildi. 

'İNSANIN KANINI DONDURUYOR'

Avukat Güzide Şeniz Pakkan aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Pakkan, "Mağdur kadın büyük korku içinde çocuğu ve kendisinin can güvenliğinden endişe ederek yaşıyor. Darp görüntüleri insanın kanını donduruyor. Hukuki olarak bütün gücümüzle bu vahşete 'dur' diyeceğiz" ifadesini kullandı.

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