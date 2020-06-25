MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Denize giren çocuk ve onu kurtarmak isteyen aÄŸabeyi hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABONE OL
25.06.2020 - 14:54 | | Ä°HA/DHA

Son dakika... Denize giren çocuk ve onu kurtarmak isteyen aÄŸabeyi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kocaeliâ€™nin KÃ¶rfez ilÃ§esinde serinlemek iÃ§in denize giren Samet KÄ±rca (16) boÄŸuldu, onu kurtarmak isterken boÄŸulma tehlikesi geÃ§iren aÄŸabeyi Muhammet KÄ±rca (21) ise Ã¼niformasÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p suya giren komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. DilovasÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Muhammet KÄ±rca, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â Â

Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde, KÃ¶rfez ilÃ§esi Hereke Sahiliâ€™nde meydana geldi. BabalarÄ± Nihat KÄ±rca ile birlikte sahile gelen Samet ve Muhammet KÄ±rca, denize girdi. Bir sÃ¼re sonra kÄ±yÄ±dan aÃ§Ä±lan Samet KÄ±rca, Ã§Ä±rpÄ±nmaya baÅŸladÄ±. Durumu fark eden Muhammet KÄ±rca, kardeÅŸinin kurtarmak iÃ§in yanÄ±na doÄŸru yÃ¼zdÃ¼. Ancak Muhammet KÄ±rca da suda Ã§Ä±rpÄ±nmaya baÅŸladÄ±. Baba Nihat KÄ±rca, 112 Acili arayarak yardÄ±m istedi.

Â 

Son dakika... Denize giren Ã§ocuk ve onu kurtarmak isteyen aÄŸabeyi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve acil saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. BÃ¶lgeye ilk ulaÅŸan ekipten KÃ¶rfez Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± Hereke Polis Merkezi AmirliÄŸiâ€™nde gÃ¶revli komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±, kÄ±yÄ±dan suyun altÄ±nda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lebilen Muhammet KÄ±rcaâ€™yÄ± kurtarmak iÃ§in Ã¼niformasÄ±nÄ± Ã§Ä±kararak denize girdi. Komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n sudan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Muhammet KÄ±rca'ya, ambulansta mÃ¼dahale edildi.

Â 

Â 

Son dakika... Denize giren Ã§ocuk ve onu kurtarmak isteyen aÄŸabeyi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Daha derinde olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan Samet KÄ±rcaâ€™yÄ± bulmak iÃ§in deniz polisi ve Sahil GÃ¼venlik tekneleri bÃ¶lgeye geldi. Suya giren dalgÄ±Ã§lar, yaklaÅŸÄ±k 20 dakika sonra kÄ±yÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 5 metre aÃ§Ä±kta, 2,5 metre derinlikte olan Samet KÄ±rcaâ€™yÄ± bularak sudan Ã§Ä±kardÄ±. Hemen ambulansa gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Samet KÄ±rcaâ€™nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.

DilovasÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Muhammet KÄ±rca, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â Â 

Â 

Â 

Döneri, pideyi 10 katÄ± fiyatÄ±na sattÄ±larMuÄŸlaâ€™nÄ±n Bodrum ilçesinde 3 porsiyon dönere, 1 pide ve içeceklere 2 bin 263 lira çÄ±kan hesap karÅŸÄ±sÄ±nda Bodrumâ€™daki birçok iÅŸletme isyan etti. Neredeyse Bodrumâ€™daki bir çok iÅŸletmedeki fiyatlarÄ±n 10 katÄ± fahiÅŸ fiyata satÄ±lan yiyecek içecekler ilçeyi karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Hafta sonu yasak var mÄ±? - Cumartesi Pazar (27-28 Haziran) sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± kaçta hangi saatlerde olacak?

Hafta sonu yasak var mÄ±? - Cumartesi Pazar (27-28 Haziran) sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaÃ§ta hangi saatlerde olacak?

Tüm çalÄ±ÅŸanlar için geçerli! 6 gün içinde...

TÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in geÃ§erli! 6 gÃ¼n iÃ§inde...

Mansur YavaÅŸ-Ä°mamoÄŸlu farkÄ± ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Mansur YavaÅŸ-Ä°mamoÄŸlu farkÄ± ne? AbdÃ¼lkadir Selvi'den dikkat Ã§eken yorum

Çok deÄŸil 3 dakika yetti! Kaçacak yer aradÄ±lar

Ã‡ok deÄŸil 3 dakika yetti! KaÃ§acak yer aradÄ±lar

SÄ±radaki Haber