Son dakika... Denize giren Ã§ocuk ve onu kurtarmak isteyen aÄŸabeyi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde, KÃ¶rfez ilÃ§esi Hereke Sahiliâ€™nde meydana geldi. BabalarÄ± Nihat KÄ±rca ile birlikte sahile gelen Samet ve Muhammet KÄ±rca, denize girdi. Bir sÃ¼re sonra kÄ±yÄ±dan aÃ§Ä±lan Samet KÄ±rca, Ã§Ä±rpÄ±nmaya baÅŸladÄ±. Durumu fark eden Muhammet KÄ±rca, kardeÅŸinin kurtarmak iÃ§in yanÄ±na doÄŸru yÃ¼zdÃ¼. Ancak Muhammet KÄ±rca da suda Ã§Ä±rpÄ±nmaya baÅŸladÄ±. Baba Nihat KÄ±rca, 112 Acili arayarak yardÄ±m istedi.

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Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve acil saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. BÃ¶lgeye ilk ulaÅŸan ekipten KÃ¶rfez Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± Hereke Polis Merkezi AmirliÄŸiâ€™nde gÃ¶revli komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±, kÄ±yÄ±dan suyun altÄ±nda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lebilen Muhammet KÄ±rcaâ€™yÄ± kurtarmak iÃ§in Ã¼niformasÄ±nÄ± Ã§Ä±kararak denize girdi. Komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n sudan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Muhammet KÄ±rca'ya, ambulansta mÃ¼dahale edildi.

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Daha derinde olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan Samet KÄ±rcaâ€™yÄ± bulmak iÃ§in deniz polisi ve Sahil GÃ¼venlik tekneleri bÃ¶lgeye geldi. Suya giren dalgÄ±Ã§lar, yaklaÅŸÄ±k 20 dakika sonra kÄ±yÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 5 metre aÃ§Ä±kta, 2,5 metre derinlikte olan Samet KÄ±rcaâ€™yÄ± bularak sudan Ã§Ä±kardÄ±. Hemen ambulansa gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Samet KÄ±rcaâ€™nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.

DilovasÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Muhammet KÄ±rca, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â Â

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