Son dakika! Denizli'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği son dakika verilerine göre, bugün saat 09.30'da Richter ölçeğine göre merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.24 metre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli depremin can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

Sarsıntı ile ilgili Kandilli Rasathanesi de bir açıklama yayınladı. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.