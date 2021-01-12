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12.01.2021 - 09:53 |

Son dakika! Denizli'de korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli depremin can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

Son dakika! Denizli'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği son dakika verilerine göre, bugün saat 09.30'da Richter ölçeğine göre merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.24 metre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli depremin can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

Son dakika Denizlide korkutan deprem

Sarsıntı ile ilgili Kandilli Rasathanesi de bir açıklama yayınladı. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. 

Son dakika Denizlide korkutan deprem

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