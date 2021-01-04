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04.01.2021 - 16:07 |

Son dakika... Dibe vuran terör örgütü PKK'nın yeni oyunu deşifre oldu!

Terörle mücadeleye yönelik operasyonlarla iyice köşeye sıkışan ve örgüte katılım sayısı yıldan yıla düşen PKK, paravan olarak kullandığı örgüte müzahir gruplar üzerinden sahte eylemleri sahipleniyor. Örgüt bu yolla varlığını sürdürmeye çalışırken, örgüt içinde huzursuz olan teröristlerde bir arada tutulmak isteniyor.

Son dakika... Dibe vuran terör örgütü PKK'nın yeni oyunu deşifre oldu!

1 Ocak ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen; 1262 olay ve eylem terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan internet siteleri üzerinden, Ateşin Çocukları, Halkların Birleşik Devrim Harekatı (HBDH), Sakine Cansız intikam birimi, Ronahi Boton intikam birimi, YPS intikam birlikleri gibi örgüte müzahir paravan gruplarca sahiplenildi.

Söz konusu olaylardan ve eylemlerden; 632’sinin ev, fabrika, işyeri, depo, AVM, okul, tarla, orman, 487’sinin otobüs, metrobüs, iş makinası, yat, trafo yangını ile havai fişek atma yazılama, pankart asma, 143’ünün güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı olayları olduğu tespit edildi.

403'ÜNÜN BAĞLANTISI YOK!

Terör örgütü tarafından üstlenilen bu eylemler incelendiğinde, 829 olayın hiç gerçekleşmediği, 403 olayın meydana gelmekle birlikte terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığı, 25 olayın ise terör örgütü ve sempatizanları tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 5 olayın ise örgüt bağlantısı olup, olmadığı araştırılıyor.

Eylemlere karışan ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 49 şahıstan 47’si yakalanarak gözaltına alınırken, bu şahıslardan 17’si tutuklandı.

Kısıtlamada dışarı çıktı 7 bin lirasını kaptırdıGaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bankadaki parasını çekmek için dışarı çıkan kadın, çantasındaki 7 bin TL’sini kaptırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadın ve çevredeki vatandaşların uzun süre peşinden koştuğu kapkaççı izini kaybettirdi.
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