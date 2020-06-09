MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Dipsiz Göl ile ilgili yeni gelişme!
ABONE OL
09.06.2020 - 09:38 |

Son dakika: Dipsiz Göl ile ilgili yeni gelişme!

Son dakika haberi... Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki 2 bin 140 metre rakımlı İstavrama Yaylası'nda bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl, yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok oldu.

Son dakika: Dipsiz Göl ile ilgili yeni gelişme!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gölü yeniden canlandırmak için hazırlanan 4 maddelik eylem planıyla, dökülen dayanıksız toprak çıkarılarak, yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle de tabanı ezildi. Ardından da bir kilometre uzaklıktaki dereden borular vasıtasıyla getirilen su göle verildi.

Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre; bölgede havanın soğumasıyla birlikte Dipsiz Göl'ün yüzeyi de buz tuttu. Havaların ısınmasıyla birlikte kar eridiğinde ise gölün su tutmadığı görüldü. Yayla sakinlerinden Hüseyin Çalışkan (55), "Kış çetin geçti, kar 2 metre oldu. Buz eridi fakat göl yine su tutmadı. Eski haline dönmesi çok zor" dedi.

D-100 karayolunu kilitleyen kazaİstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere çarptı ardından da aynı istikamette seyir halindeki minibüse çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

0-18 yaş sokağa ne zaman, saat kaçta çıkacak? Çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacak?

0-18 yaş sokağa ne zaman, saat kaçta çıkacak? Çocuklar ve gençler dışarı ne zaman çıkacak?

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

İnegöl'de 50 kök kenevir ele geçirildi

İnegöl'de 50 kök kenevir ele geçirildi

Sıradaki Haber