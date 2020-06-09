Son dakika: Dipsiz Göl ile ilgili yeni gelişme!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gölü yeniden canlandırmak için hazırlanan 4 maddelik eylem planıyla, dökülen dayanıksız toprak çıkarılarak, yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle de tabanı ezildi. Ardından da bir kilometre uzaklıktaki dereden borular vasıtasıyla getirilen su göle verildi.

Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre; bölgede havanın soğumasıyla birlikte Dipsiz Göl'ün yüzeyi de buz tuttu. Havaların ısınmasıyla birlikte kar eridiğinde ise gölün su tutmadığı görüldü. Yayla sakinlerinden Hüseyin Çalışkan (55), "Kış çetin geçti, kar 2 metre oldu. Buz eridi fakat göl yine su tutmadı. Eski haline dönmesi çok zor" dedi.