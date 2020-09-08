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08.09.2020 - 14:06 |

Son dakika! Diyanet'ten flaş açıklama! ' Heybeliada'daki pandemi hastanesi...'

Diyanet İşleri Başkanlığı, Heybeliada'daki pendemi hastanesi hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Tahsis edilen alan pandemi hastanesi değil, Heybeliada'ya yeniden bir pandemi hastanesi planlanması halinde, mevcut araziyi iade etmeye hazırız." dedi.

Son dakika! Diyanet'ten flaş açıklama! ' Heybeliada'daki pandemi hastanesi...'

Heybeliada’daki araziye ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir açıklama yapılarak, tahsis edilen alanın pandemi hastanesi olmadığı ve adaya yeniden bir Pandemi Hastanesi’nin planlanması halinde, mevcut olan araziyi de iade etmeye hazır olunduğu ifade edildi.

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