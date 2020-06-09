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09.06.2020 - 11:09 | | DHA

Son dakika... Diyarbakır’da bir kişi yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Son dakika... Diyarbakır’da bir kişi yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı!

Olay, merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi'nde meydana geldi. Birbirine husumetli isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yolda karşı karşıya geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın ardından kaçan şüphelenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

 

 

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