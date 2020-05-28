28.05.2020 - 17:33 | | İHA
Son dakika... Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı!
Gelen bir son dakika haberine göre, Diyarbakır’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 SS 595 plakası otomobil kavşağa girdiği sırada 34 NA 6843 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 34 NA 6843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada 34 NA 6843 plakalı otomobilde bulunan sürücü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından tansiyon yükseliyorABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd cinayetini protesto etmek için binlerce gösterici sokağa dökülürken, Minneapolis Belediye Başkanı Floyd'un ensesine diziyle bastıran polisin halen tutuklanmamasına ateş püskürdü. Minneapolis Emniyet Müdürü John Elder da çatışmalarda bir kişinin öldüğünü doğruladı. Dükkanının yağmalanmasına engel olmak isteyen bir kişinin protestoculardan birini vurduğu iddia edildi.