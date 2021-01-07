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07.01.2021 - 13:04 | | DHA

Son dakika: Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Gelen bir son dakika haberine göre; Diyarbakır’da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan biri, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Erhan Kardaş yönetimindeki 21 BZ 099 plakalı otomobil, tali yoldan çıkarak kavşağa girmeye çalışan Salih Bostancı yönetimindeki 15 DC 973 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle Bostancı'nın otomobili taklalar atarak ters döndü.

HAVA AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan sürücü Salih Bostancı çağrılan hava ambulansı ile diğer yaralılar ise kara ambulanslarıyla Dicle Üniversitesi Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

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