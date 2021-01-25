25.01.2021 - 15:43 | | milliyet.com.tr, AA
Son dakika... Doğu Akdeniz gövde gösterisi! MSB'den flaş açıklama
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş jetleri ve yakıt ikmal uçaklarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti." ifadelerine yer verildi.