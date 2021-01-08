Son dakika! Doğum sonrası annesi koronavirüsten ölen bebeğin sağlığı iyiye gidiyor

Kentte, 4'üncü çocuğuna hamile olan 3 çocuk annesi Esma Konukçu, 12 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Konukçu, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. 7,5 aylık hamile olan Konukçu'nun sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bebeğinin sezaryenle alınmasına karar verildi. Kız bebeğini dünyaya getiren ve koronavirüs tedavisine devam edilen Konukçu, ertesi gün hayatını kaybetti. Esma Konukçu'nun cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sezaryenle dünyaya gelen kız bebek ise hastanede kuvöze konuldu.

'BEBEKTE COVİD İLE İLGİLİ PROBLEM YOK'

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu öğretim üyesi Dr. Erhan Karaaslan, "Bebeğimiz 32 haftalık kız bebek. 1500 gram olarak doğdu, sezaryenle alındı. Sağlık durumu iyi. Bundan sonra kilo almasını beklediğimiz bebeklerden bir tanesi. Kilo aldıktan sonra aileye teslim edeceğiz. 1 hafta, 10 gün gibi bir süre hastanede yatacak daha sonra büyük ihtimalle taburcu edeceğiz. Bebeğimizin Covid-19 ile ilgili bir problemi yok. Annede ciddi bir Covid problemi vardı. Bebeğin sezaryenle alınmasının nedeni bebeği kurtarma amaçlıydı. Ama bebekte Covid ile ilgili herhangi bir problem yok. Zaten testi negatif geldi. Bebeklerde benzer şekilde bir kaç tane daha vardı, annesi Covid'li olduğu halde kendisinde Covid bulgusuna rastlanmadı. Bebeklerde hastalık daha hafif seyrediyor ya da hiç görülmüyor. Ama annelerde çok ciddi sıkıntılar çıkıyor" dedi.

Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Karaaslan, "Aksi halde ne yazık ki anneler kaybediliyor. Anneler ölmesin. Daha dikkatli olması gerekiyor gebe insanların. Çünkü onlar 2 can taşıyor. Ne yazık ki bazen bir canı kaybetmek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.