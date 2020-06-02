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02.06.2020 - 13:29 | | DHA

Son dakika... Doğum ziyareti sonrası testi pozitif çıktı, tüm mahalle karantinaya alındı!

Bir son dakika haberine göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin Yiğitler Mahallesi, pozitif corona virüs vakaları görülmesi üzerine karantina altına alındı. Mahalle Muhtarı İsa İlksöz, ablasının Gaziantep'te doğum yapan bir yakınını ziyaret ettiğini ve dönüşte de rahatsızlanarak gittiği hastanede testinin pozitif çıktığını söyledi.

Son dakika... Doğum ziyareti sonrası testi pozitif çıktı, tüm mahalle karantinaya alındı!

Pazarcık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Yiğitler Mahallesi'nde pozitif vakaların görülmesi üzerine mahalleyi karantina altına aldı. Karar üzerine mahallenin giriş-çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı. Şu ana kadar 4 pozitif vakanın görüldüğü Gaziantep sınırındaki mahallede filyasyon ekiplerinin de pozitif vakaların temas ettiği kişilere yönelik tarama çalışmasına başladı.

Yiğitler Mahallesi Muhtarı İsa İlksöz, vakaları kendi ailesinden olduğunu belirtirken, corona virüsün Gaziantep'ten bulamış olabileceğini belirterek, "Ablam Gaziantep'te doğum yapan bir yakınını hastanede ziyaret etmişti. Dönüşte rahatsızlanarak gittiği hastanede testi pozitif çıktı. Daha sonra ailemizden 3 kişinin daha testi pozitif çıkınca mahallemiz karantina altına alındı. Testleri pozitif çıkan 4 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor ve sağlık durumları da iyi. Karantina süresinde mahalle sakinlerinin ihtiyaçları güvenlik korucularınca tespit edilip girişte jandarma ekiplerine bildirilecek ve vefa sosyal destek grubu tarafından temin edilecek. İnşallah bu salgını en kısa sürede atlatır güzel günlere kavuşuruz" diye konuştu.

 

 

 

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