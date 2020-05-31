KadÄ±kÃ¶y Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlileri farklÄ± tarihlerde meydana gelen evde hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±yla ilgili gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini inceleyip yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmalarla 4 kadÄ±ndan ikisini tespit etti. ÅžÃ¼pheliler Deniz Ã‡. ve Nurcan G., 29 MayÄ±s'ta saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Caddebostan Mahallesi'nde polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±.

DÃ–RT AYRI EVDE HIRSIZLIK YAPTIKLARI BELÄ°RLENDÄ°

ÅžÃ¼phelilerin 2 Haziran 2018 tarihinde 20 adet altÄ±n kolye, beÅŸ adet altÄ±n bileklik, Ã¼Ã§ adet gÃ¼mÃ¼ÅŸ tepsi, bir yarÄ±m altÄ±n ve bir Ã§eyrek altÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±, 9 AÄŸustos 2019 tarihinde 50 bin TL bulunan kasanÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±, 13 MayÄ±s 2020 tarihinde 20 bin TL deÄŸerinde ziynet eÅŸyasÄ± Ã§alÄ±nmasÄ±, 21 MayÄ±s 2020 tarihinde de 80 bin TL deÄŸerinde ziynet eÅŸyasÄ± Ã§alÄ±nmasÄ± olaylarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikleri tespit edildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden Deniz Ã‡.'nin 47 suÃ§ kaydÄ± olduÄŸu, Nurcan G.'nin ise 4 suÃ§ kaydÄ± bulunduÄŸu belirlendi. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheliler, "Evden hÄ±rsÄ±zlÄ±k" suÃ§undan dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± adliyede tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildiler. DiÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin aranmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise devam ediyor.

GÃœVENLÄ°K KAMERASINA TAKILDILAR

GÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde 2 Haziran 2018 tarihindeki hÄ±rsÄ±zlÄ±k sÄ±rasÄ±nda ikisi tÃ¼rbanlÄ± ve gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klÃ¼, biri ÅŸapkalÄ± ve biri de uzun saÃ§lÄ± dÃ¶rt kadÄ±nÄ±n binaya girdikleri, daha sonra ÅŸapkalÄ± ve saÃ§Ä± uzun kadÄ±nÄ±n ellerinde poÅŸetlerle binadan Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. 9 AÄŸustos 2019'daki kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde ise biri tÃ¼rbanlÄ±, Ã¼Ã§ kadÄ±nÄ±n binaya girdikleri, daha sonra da ellerinde bir bavulla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±, 13 MayÄ±s ve 21 MayÄ±s 2020 tarihlerinde ise korona gÃ¼nlerine de boÅŸ durmayan Ã¼Ã§ kadÄ±nÄ±n binaya giriÅŸleri ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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