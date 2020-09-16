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16.09.2020 - 07:39 | | AA

Son dakika... Dövüp 9. kattan aşağı sarkıttığı kız arkadaşını PÖH'ler kurtardı

Gelen son dakika haberine göre; Adana'da evine girip darbettiği kız arkadaşını 9.kattaki dairenin balkonundan sarkıtan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Son dakika... Dövüp 9. kattan aşağı sarkıttığı kız arkadaşını PÖH'ler kurtardı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde, bir apartmanın 9. katındaki dairede, bir kadının darbedildiği ve balkondan sarkıtıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekibi, 9.kata çıkarak şüpheli Z.Z.Y'ye (29) kapıyı açması ve kız arkadaşı S.T'yi (25) bırakması için ikazda bulundu.

Polisin uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve S.T'yi alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.

Çeşitli yerlerinden darbedildiği belirlenen S.T'yi kurtaran ekipler, gözaltına aldıkları şüpheli Z.Z.Y'yi polis merkezine götürdü.

Son dakika... Dövüp 9. kattan aşağı sarkıttığı kız arkadaşını PÖHler kurtardı

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