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08.02.2020 - 17:48 | | DHA

Son dakika... Durakta bekleyen yolcuya metrobüs çarptı!

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Zeytinburnu'nda metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı. Kolundan hafif şekilde yaralandığı belirtilen yolcu tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılırken, seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Son dakika... Durakta bekleyen yolcuya metrobüs çarptı!

Son dakika haberine göre, kaza saat 16.30 sıralarında Zeytinburnu metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durağa yanaşan metrobüs, durakta bekleyen bir kişiye çarptı. Kaza sonucu metrobüs aracının çarptığı kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Kaza yerine gelen polisler olay hakkında inceleme yaptı.

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