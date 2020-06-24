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24.06.2020 - 13:31 | | AA

Son dakika... Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağırlaştırılmış müebbet!

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika... Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağırlaştırılmış müebbet!

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık  Taş ile mağdur avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanık  Taş'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesi  yönünde görüş bildirdi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık Taş'a "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve  söz konusu olaydan 16 kişinin ölmesi nedeniyle "kasten öldürmek" suçundan 17 kez  ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el  değiştirme" suçundan ise 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verdi.

DÜRÜMLÜ KATLİAMI

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikleri ve 15 ton patlayıcı  yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne  getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında  münakaşa yaşanmıştı. Vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla  Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını anlayan teröristler,  patlayıcı yüklü aracı mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde  20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden  olmuştu.

 

 

 

MSB açıkladı! 150 metrelik tünel bulundu...Gelen son dakika haberine göre Milli Savuma Bakanlığı, Haftanin'de PKK'lı teröristlerin ağır silah mevzi olarak kullandığı değerlendirilen 150 metrelik tünelin, komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
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