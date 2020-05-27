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27.05.2020 - 16:47 | | DHA

Son dakika...Edirne'de feci kaza! Yaralı çift için seferber oldular

Bir son dakika haberine göre, Edirne’nin Keşan ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada sıkışarak yaralanan çiftin kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar büyük çaba harcadı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan Gelibolu yönüne giden Veysel Çalik yönetimindeki 22 FB 201 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'na geldiği sırada şehir merkezinden özel hastane yönüne seyreden Sabri Dalga idaresindeki 22 AC 231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Çalik ve Dalga ile araçlarda yolcu olarak bulunan Pakize Yılmaz ve Kazibe Dalga yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Otomobilde sıkışan Sabri ve Kazibe Dalga çifti için hem ekipler hem de çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Yaralı çift, ekipler tarafından vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları araçtan kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan kavşak, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

 

 

Edirne'de feci kaza! Yaralı çift için seferber oldularEdirne’nin Keşan ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada sıkışarak yaralanan çiftin kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar büyük çaba harcadı.
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