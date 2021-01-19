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19.01.2021 - 09:19 | | DHA

Son dakika... Edirne'de tarihi Ä°l Müftülük binasÄ± yandÄ±! KapsamlÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Edirneâ€™de tarihi Selimiye Cami arkasÄ±nda bulunan iki katlÄ± Edirne Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k binasÄ± tamamen yandÄ±.

Son dakika... Edirne'de tarihi Ä°l Müftülük binasÄ± yandÄ±! KapsamlÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Edirne'de Meydan Mahallesi'nde, Mimar Sinan'Ä±n ustalÄ±k eseri olan tarihi Selimiye Cami arkasÄ±nda bulunan Edirne Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k binasÄ±nda sabaha karÅŸÄ± henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Alevler kÄ±sa sÃ¼rede iki katlÄ± tarihi ahÅŸap binayÄ± sararken, ihbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Â Ä°tfaiye ekiplerinin 2 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda alev alev yanan tarihi bina kullanÄ±lmaz hale geldi.Â 


Son dakika... Edirnede tarihi Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k binasÄ± yandÄ± KapsamlÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Edirne'de tarihi 'BÃ¶cek Mektebi' olarak da adlandÄ±rÄ±lan tarihi binada Ã§Ä±kan yangÄ±nla ilgili kapsamlÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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Son dakika... Edirnede tarihi Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k binasÄ± yandÄ± KapsamlÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

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