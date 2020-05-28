Son dakika! Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile MİT Başkanlığı arasında koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, halen Ege Ordusu Komutanı Emir Subaylığı görevini yürüten muvazzaf Binbaşı F.Ö.i hakkında verilen talimat ile bugün İzmir Tem Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı.

SABAH