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24.10.2020 - 12:26 |

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı! Sağlık durumu...

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı! Sağlık durumu...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Son dakika Ekrem İmamoğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı Sağlık durumu...

VALİ'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Vali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin detayı sosyal medya hesabından "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." notuyla paylaştı.

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