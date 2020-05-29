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29.05.2020 - 17:05 | | DHA

Son dakika... El freni çekilmedi! 4 kişi yaralandı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde, 4 arkadaş indikten bir süre sonra el freni çekilmeyen otomobil, park halindeyken hareketlendi. Aracı tutmaya çalışırken altında kalan Mesut İzgi ile 3 arkadaşı yaralandı.

Son dakika... El freni çekilmedi! 4 kişi yaralandı

Kaza, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi Saklıcennet mevkisinde meydana geldi. Piknik yapmak isteyen 4 arkadaş, otomobille Saklıcennet'e geldi. Araç park edildikten sonra, iddiaya göre, el freni çekilmedi. Bir süre sonra aracın hareketlendiğini gören 4 arkadaş, tutmaya çalıştı.

Bu sırada Mesut İzgi, kaputundan tutmaya çalıştığı otomobilin altında kaldı. Araç, daha sonra İzgi'yi kurtarmak isteyen 3 arkadaşına da çarparak, durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Mesut İzgi ile 3 arkadaşını ilk müdahale sonrası ambulanslarla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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