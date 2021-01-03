Son dakika... Elazığ Sivrice'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana geldiği bildirildi. 4.3 büyüklüğündeki deprem saat 17.17'de olurken depremin derinliği ise 5.0 km. olarak açıklandı.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Sivrice'de meydana gelen depremin derinliği ise AFAD verilerine göre; 8.50 km. olarak açıklandı.