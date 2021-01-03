03.01.2021 - 17:35 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Elazığ Sivrice'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Gelen son dakika haberine göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı. Aynı bölgede saat 16.30'da da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana geldiği bildirildi. 4.3 büyüklüğündeki deprem saat 17.17'de olurken depremin derinliği ise 5.0 km. olarak açıklandı.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Sivrice'de meydana gelen depremin derinliği ise AFAD verilerine göre; 8.50 km. olarak açıklandı.