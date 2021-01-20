Son dakika! Elazığ'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Elazığ'da saat 11.37 civarında merkez üssü Sivrice olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak kaydedilirken, derinliğinin 5 kilometre olduğu tahmin edilyor.