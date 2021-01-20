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20.01.2021 - 11:56 |

Son dakika! Elazığ'da korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Elazığ'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Elazığ'da saat 11.37 civarında merkez üssü Sivrice olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak kaydedilirken, derinliğinin 5 kilometre olduğu tahmin edilyor.

AVM’de şok eden manzara! Ne mesafesiz, ne maskeKoronavirüsü kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp ‘gel al’ ve ‘paket servisi’ yaparak hizmet vermeye başlamıştı. İstanbul’da bir AVM'de sosyal mesafe ve maske unutuldu. Yemeklerini alan vatandaşların çoğu masaların üzerinde yediği görüldü.
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