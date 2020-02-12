MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi
ABONE OL
12.02.2020 - 15:34 | | İHA

Son dakika... Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi

Son dakika gelen bilgilere göre; Elazığ'da okulların açılma tarihi 24 Şubat'a ertelendi

Son dakika... Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi

Elazığ'da deprem nedeniyle daha önce 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin yeni bir kararla 24 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde aralarında okullarında bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü. Depremde evleri hasar görenler ise AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları,yurt ve misafirhanelere yerleştirildi. Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin diğer okullara kaydırılması için eğitim öğretimin 17 Şubat'ta açılması planlandı. Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 24 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "17 Şubat 2020 tarihinde açılması planlanan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi, 24 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.

Takla atan okul otobüsündeki korku dolu anlar kameradaABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen bir kazada, bir aracın çarptığı okul servisi takla attı. Servis içindeki kamera, yaşanan korku dolu anları kaydetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gökçeada’da 4 yeni sucul salyangoz türü tespit edildi

Gökçeada’da 4 yeni sucul salyangoz türü tespit edildi

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Zorla senet imzalatıyorlardı

Zorla senet imzalatıyorlardı

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Sıradaki Haber