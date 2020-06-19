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19.06.2020 - 10:25 | | DHA

Son dakika... Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi

Son dakika haberi... Elazığ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Son dakika... Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.Ş. adlı kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir jandarma personeli, alıcı gibi davranarak S.Ş. ile irtibata geçti. S.Ş., elindeki sikkeleri jandarma personeline satmaya çalışınca suçüstü yakalandı.

S.Ş. gözaltına alınırken, Roma dönemine ait olduğu belirlenen sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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