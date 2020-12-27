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27.12.2020 - 10:31 |

Son dakika... Elazığ'dan sonra Muğla'da deprem! AFAD'dan açıklama

Gelen son dakika haberine göre; Elazığ'da saat 09.37'de meydana gelen 5.3'lük depremin ardından bir ilimizde daha deprem yaşandı. AFAD saat 10.13'te Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika... Elazığ'dan sonra Muğla'da deprem! AFAD'dan açıklama

AFAD, Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre; depremin derinliğinin 6.72 km olarak açıklandı.

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Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Elazığdan sonra Muğlada deprem AFADdan açıklama

Emniyet'ten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklamaGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi.
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