Son dakika... Enişteden baldıza iğrenç şantaj!

İstanbul Sarıyer'de eşi ile anlaşamayan D.K., ayrılmaya karar verdi. Genç kadının ayrılık kararına ailesi destek vermeyerek ikiliyi barıştırmak için çaba sarf etmeye başladı.

'BOŞANIRSAN RESİMLERİN ELİMDE SENİ REZİL EDERİM'

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, genç kadın ayrılık konusunda ciddi olduğunu belirterek ailesinden kendisine destek çıkmasını istese de aile fertleri D.K.'nın kararına saygı göstermedi. D.K., ablasının eşi olan E.D., tarafından eşinden ayrılırsa şantaja maruz kalacağını öğrenince şoke oldu. Enişte E.D., genç kadını evine çağırarak, 'Bu adama bak, bu adam zavallı. Bakmazsan senin resimlerin elimde seni her yerde rezil ederim' şeklinde konuşarak şantaj yapmaya başladı.

KARGO İLE MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ

Genç kadın herhangi bir fotoğrafının bulunmasının mümkün olmadığını ifade ederek evden ayrıldı ancak enişte E.D., bir hafta sonra genç kadına benzeyen farklı bir kişinin müstehcen fotoğraflarını kargo ile gönderdi. Uğradığı şantaj karşısında karakola giden genç kadın eniştesi E.D. hakkında şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli E.D., hakkında soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında E.D.'nin genç kadının evine boş kargo poşeti içerisinde kendisine benzeyen bir kadına ait fotoğrafların eniştesi tarafından gönderildiğini tespit etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda E.D., hakkında 'Şantaj' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinden hâkim karşısına çıkacak.