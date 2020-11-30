30.11.2020 - 20:19 |
Son dakika... Erdoğan resmen duyurdu! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor?
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden(yarın) itibaren uygulanacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin yarın akşamdan itibaren uygulanacağı bildirildi.
İşte o tedbirler:
- (Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.
- (Koronavirüs tedbirleri) Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz.
- (Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.
- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır."