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30.11.2020 - 20:19 |

Son dakika... Erdoğan resmen duyurdu! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor?

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden(yarın) itibaren uygulanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin yarın akşamdan itibaren uygulanacağı bildirildi.

İşte o tedbirler:

- (Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.

- (Koronavirüs tedbirleri) Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz.

- (Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.

- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır."
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