Son dakika: Erdoğan'dan net mesaj: Boyun eğmeyeceğiz, cezalar kesilince kuzuya döndüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Bu örgüt en büyük acıyı çocuklarını örgüte kaptıran analara yaşattı. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar, hem örgütün kanlı yüzünü ifşa ettiler. Türkiye teröre ve şiddete karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteği ile zafere taşıyacak.



Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar.



Terör ve şiddet konusunda ülkemiz içindeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını onlar sağladı. Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı.



Kandil'deki teröristlerin reklam ajansına dönüşen kimi medya kuruluşları bırakın Diyarbakır annelerine destek vermeyi, yaptıkları haberlerle bu masum eylemi itibarsız hale getirmeye çalıştı.



Sosyal medya şirketleri



Sosyal medya lincine uğrayan insanların mağduriyetini giderecek hiçbir çabanın içine girmediler. Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini uygulamadılar. Sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Cezalar kesilmeye başladıkça onlar da kuzu kesilmeye başladı. Batıda nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin.