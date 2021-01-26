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26.01.2021 - 09:49 | | AA

Son dakika! Eren-5 Bagok ve Eren-4 Karlıova-Varto operasyonları başladı

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 1620 personelin katılımıyla "Eren-4 Karlıova-Varto" ve 2 bin 550 personelle "Eren-5 Bagok" operasyonlarının başladığını duyurdu.

Son dakika! Eren-5 Bagok ve Eren-4 Karlıova-Varto operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren BÜLBÜL’ün aziz hatırasına ithafen İçişleri Bakanlığınca, 2021 yılı ile birlikte EREN OPERASYONLARI başlatılmıştı.

Bu kapsamda EREN-1 TENDÜREK OPERASYONU, EREN-2 LİCE OPERASYONU, EREN-3 AĞRI DAĞI OPERASYONLARI devam ederken;

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (1.620) personel [(93) operasyonel tim] ile EREN-4 KARLIOVA-VARTO,
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (2.550) personel [(145) operasyonel tim] ile EREN-5 BAGOK OPERASYONLARI müşterek olarak  başlatılmıştır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Son dakika Eren-5 Bagok ve Eren-4 Karlıova-Varto operasyonları başladı

Ölümden kıl payı böyle kurtuldularBursa’nın Yıldırım ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam evin terasından lodos sebebiyle uçan demir tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Yıldırım ilçesinde çatıdan uçan parçalar bir otomobile zarar verirken, o anlar da kameraya kaydedildi.
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