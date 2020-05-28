MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Gündem Haberleri Son dakika... Erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kırıp, bıçakladı!
ABONE OL
28.05.2020 - 13:09 | | DHA

Son dakika... Erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kırıp, bıçakladı!

Bir son dakika haberine göre, Bursa’da bir kadın, birlikte evde alkol alırken tartıştığı erkek arkadaşının kafasında önce içki şişesi kırdı, ardından da bıçakladı. Olay sonrası kendisini odaya kilitleyen kadını polisler kapıyı açması için güçlükle ikna etti. Kadın götürüldüğü emniyette olayı hatırlamadığını söylerken, yaralı erkek arkadaşı hastanede tedaviye alındı.

Son dakika... Erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kırıp, bıçakladı!

Olay, Yıldırım ilçesi Umurbey Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Derya P. (34) erkek arkadaşı Engin G. (47) ile birlikte marketten içki aldı. İkili, Engin G.'ye ait eve giderek birlikte alkol alırken, bir süre sonra henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladılar. Derya P., sinirlenip elinde bulunan içki şişesini erkek arkadaşı Engin G.’nin kafasında kırdıktan sonra mutfağa gitti. Aldığı bıçakla geri dönen kadın, erkek arkadaşını karnından bıçakladı. Tartışma seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

POLİS EKİPLERİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde kendini odaya kilitleyen kadını görünce şaşkınlık yaşadı. Ev içerisindeki bulunan yatak odasına kendisini kilitleyen Derya P., ekiplere dışarı çıkmayacağını söyledi. Yaklaşık 15 dakika sonra polislerin ikna çabası sonuç verdi. Kapı kilidini açarak polise teslim olan Derya P., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Engin G. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi.

‘KENDİME GELDİĞİMDE KARAKOLDAYDIM’

Derya P., emniyette verdiği ifadesinde, “Engin ile buluşmak için sözleşmiştik. Marketten alkol aldıktan sonra evine gittik. Tartışmaya başladığımız anı ve tartışma sebebimizi hatırlamıyorum. Çok alkol içmiştik, kendime geldiğimde karakoldaydım” dedi. Derya P., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

Kullandığınız kolonyadaki alkol oranına dikkat!Corona virüs sürecinde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de geleneksel kolonya oldu. Virüsü öldürmesi nedeniyle kolonya satışları patlarken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu kolonyada kullanılan yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğunu söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Okulun penceresinden düşen işçi feci şekilde can verdi!

Son dakika... Okulun penceresinden düşen işçi feci şekilde can verdi!

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Askerlik yerleri sorgulama linki 2020! e-Devlet er sınıflandırma askerlik yeri ve celp sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

Askerlik yerleri sorgulama linki 2020! e-Devlet er sınıflandırma askerlik yeri ve celp sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

Sıradaki Haber