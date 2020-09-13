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13.09.2020 - 12:24 | | İHA

Son dakika... Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı!

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Son dakika... Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı!
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Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan diğer kararlar ise şöyle:

“Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması.”

 

Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'taGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kaş'ta. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Bakan Akar burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı da bugün Meis Adası'nda olacak.
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