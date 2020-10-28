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28.10.2020 - 12:25 |

Son dakika... Erzincan'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, saat 12.16 sıralarında merkez üssü Erzincan Tercan olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Erzincan'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre deprem 6.79 km derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'den geçen son dakika haberlerine göre ise Erzincan'daki depremin merkez üssü Tercan olarak belirtildi. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak güncellenirken, derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının Erzurum'da da hissedildiği kaydedildi.

Son dakika... Erzincanda korkutan deprem Büyüklüğü...

 

 

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