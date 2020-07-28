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28.07.2020 - 13:41 | | DHA

Son dakika... Erzincan'da köyde yangın! 4 ev, 3 ahır yandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Kuzören köyünde çıkan yangında, 4 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

Son dakika... Erzincan'da köyde yangın! 4 ev, 3 ahır yandı

Yangın, saat 10.00 sıralarında Tercan ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Kuzören köyünde meydana geldi. Hacı Işık'a ait evde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kardeşi Hayri Işık'ın evine sıçrarken, komşu ev ve ahırlar da alevler içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Tercan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Bölgede yapılan incelemede yangında 4 ev ile 3 ahırın kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

 

 

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