Son dakika... Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı!

Olay, ilçeye bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıl önce yaşanan kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Güneş ve Yıldız aileleri 28 Mayıs günü tartıştı. İki aile arasındaki gerilim dün katliamla sonuçlandı. Dün saat 10.30 sıralarında Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş ile birlikte kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye giderken iki gün önce tartışma yaşadıkları Sıddık Yıldız, çocukları Sedrettin Yıldız, Burhanettin Yıldız ve İrfan Yıldız onları yaya olarak takip etti. Köseler Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan tarlalarında çalışan Güneş ailesi ile Yıldız ailesinin tartışması kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada Sıddık Güneş, Sinan Güneş, Hasan Güneş ve Sedrettin Yıldız olay yerinde Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetti. Tartışmada araya giren Mehmet Etik ise hafif yaralandı.

23 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma 5 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 kişiyi bulmak için kara ve havadan operasyon başlattı. Helikopter destekli aramalarda İrfan Yıldız ve Burhanettin Yıldız, olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarında arazide yakalandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişi, Çat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bu arada dün Erzurum Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirilen 5 kişiyle ilgili otopsi işleminin de devam ettiği öğrenildi.