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28.06.2020 - 13:25 | | İHA

Son dakika... Erzurum’da feci kaza! 17 kişiyi taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Erzurum’un Tekman ilçesinde 17 kişiyi taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza da 3 kişi hafif yaralandı.

Son dakika... Erzurum’da feci kaza! 17 kişiyi taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı

Alınan bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Erzurum-Tekman karayolunda meydana geldi. Tekman Karlıca ilçesine seyir halinde olan kamyonetin sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan araçta şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi ambulanslarla Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

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