MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Erzurum'da MİT destekli operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı
ABONE OL
19.06.2020 - 14:10 | | AA

Son dakika... Erzurum'da MİT destekli operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika haberi... Erzurum'un Karayazı ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde düzenlenen terör operasyonunda, örgüte yardım ve yataklık ettiği belirlenen 7 kişi yakalandı.

Son dakika... Erzurum'da MİT destekli operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik uzun süreli istihbari ve teknik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 14 Haziran günü Karayazı ilçe genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman, erzak, araç temin ederek yardım, yataklık ettiği ve örgütün YPS yapılanması içerisinde aktif oldukları tespit edilen 9 şahsa ait 11 ayrı adreste, Karayazı HDP İlçe Binası dahil eş zamanlı olarak jandarma komando özel harekat ve bomba imha unsurlarının desteğiyle yapılan operasyonda D.P, N.Y, M.Ç, N.K, H.G, S.Ç. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma kameralarınca anbean kaydedilen operasyonda, 1 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Öte yandan adreslerinde bulunmayan 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Yerli füze motorununun testini Bakan Varank gerçekleştirdiSon dakika gelen habere göre Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende test edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelibolu’da 259 kök Hint keneviri ele geçirildi

Gelibolu’da 259 kök Hint keneviri ele geçirildi

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Yeni corona virüs karantinası kararı

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Yeni corona virüs karantinası kararı

Sıradaki Haber