MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Esenler'de damat dehşeti! Eşini ve ailesini vurup kaçtı
ABONE OL
27.09.2020 - 17:20 | | İHA

Son dakika... Esenler'de damat dehşeti! Eşini ve ailesini vurup kaçtı

Gelen son dakika haberine göre; Esenler'de bir kişi, eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Oruç Reis Mahallesi 562 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, kayınvalidesinin evine geldi. Bir süre karısıyla tartışan kişi, yanında getirdiği silahını çıkartarak evde bulunan eşi, kayınvalidesi ve baldızını silahla vurdu. Olayı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Esenlerde damat dehşeti Eşini ve ailesini vurup kaçtı

Sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler olayın yaşandığı evin sokağına şerit çekerek evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde evde çok sayıda boş kovan bulundu. Polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda eşini, kayınvalidesi ve baldızını silahla vuran şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bolu'da yangın! Vali uyardı: Evleri boşaltmalıyızBolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 40 hektarlık alanda etkili oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Cephe hattında çatışmalar başladı

Cephe hattında çatışmalar başladı

Bolu'da yangın! Vali uyardı: Evleri boşaltmalıyız

Bolu'da yangın! Vali uyardı: Evleri boşaltmalıyız

Sıradaki Haber