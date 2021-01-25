MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti
ABONE OL
25.01.2021 - 07:32 | | Ozan URAL - Buğra AKAY / İstanbul,(DHA)

Son dakika: Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt'tan gelen bir son dakika haberine göre, 11 katlı otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Otel odasında bulunan biri genç kızın kuzeni 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika: Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti

Olay saat 04.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Z.C. 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Z. C.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Son dakika: Esenyurtta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti

 

Milliyet'te Gündem (25 Ocak 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları;
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Gemideki panik odası tarandı! Kabusun detaylarına Milliyet ulaştı

Son dakika: Gemideki panik odası tarandı! Kabusun detaylarına Milliyet ulaştı

Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

Son dakika: Gazeteci Özlem Gürses'in, Devlet Bahçeli'nin aşısını yapan hemşireyle ilgili iddiası olay oldu

Son dakika: Gazeteci Özlem Gürses'in, Devlet Bahçeli'nin aşısını yapan hemşireyle ilgili iddiası olay oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet