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20.02.2020 - 15:50 | | DHA

Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi bacağından vuruldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişi gözaltına alındı.

Son dakika! Esenyurt'ta silahlı kavga

Olay, saat 1540 sıralarında, Amasyalılar Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide meydana geldi. İki müşteri grubu arasında dönercide tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İşyeri çalışmaları grupları dışarı çıkardı. Çıkarılmaları üzerine sinirlenen kişiler, dönerci çalışanlarına ateş açtı. İki çalışan bacaklarından yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, iki saldırganı gözaltına aldı

 

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