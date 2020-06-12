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12.06.2020 - 14:16 | | DHA

Son dakika! Eşi ve baldızıyla tartışan gence linç girişimi

Gelen son dakika haberine göre; Bolu'da, cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan kişi, kadının darbedildiği sanılınca linç girişimine uğradı. Çevredekiler, durumun tartışma olduğunu anlayınca adama saldırmayı bıraktı.

Son dakika! Eşi ve baldızıyla tartışan gence linç girişimi

İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyen kişi ile baldızı ve eşi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada genç, eşini eve götürmek istedi. Çift, evlerine gittiği sırada yanlarına gelen baldızı, yeniden eniştesiyle tartışmaya başladı.

Çevredekiler, kadının darbedildiğini düşünerek, genci yere yatırıp, dövmeye başladı. Öfkeli kişiler, eşi ve baldızının müdahalesiyle durumun tartışma olduğunu anlayarak, genç adamı darbetmeyi bıraktı.

Olayın sona ermesinin ardından çift, evlerine gitmek üzereyken, baldız da sinir krizi geçirip, ağladı. Kadının, çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Ekipler, çifti ve baldızı ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Karı kocanın birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Son dakika Eşi ve baldızıyla tartışan gence linç girişimi

Son dakika Eşi ve baldızıyla tartışan gence linç girişimi

Son dakika Eşi ve baldızıyla tartışan gence linç girişimi

Son Dakika: Maçka Parkı'ndaki dehşet anlarını anlattılarŞişli Maçka Parkı'nda yaşanan olaya ilişkin ifadeler ortaya çıktı. Laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada Süleyman Dönmezler'in boğazını kesen sabıkalı Emrah D.'nin "Elimde bulunan bira şişesini kırarak önce boğazına daha sonra da yüzüne ve kollarına doğru vurmaya başladım. Sonra da otobüse binerek annemin evine gittim" dediği öğrenildi. Olaya şahit olan Dönmezler'in arkadaşı Meltem Ş. ise, "Arkamızdan gelen kişi, Süleyman'ın boğazına kırık şişeyi sapladı. Tekrar saplamak istediğinde Süleyman karşı koydu ve boğuşmaya başladılar" dedi.
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