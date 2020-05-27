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27.05.2020 - 13:11 | | İHA

Son dakika...Eşini dövdü kurtarmaya gelen babası ile ağabeyini bıçakladı!

Adana’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi, eşini darp edip rehin alınca onu kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini de bıçakla yaraladı.

Son dakika...Eşini dövdü kurtarmaya gelen babası ile ağabeyini bıçakladı!

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı Beşir G. (25) bir süre önce Kardelen G. (21) ile evlendi. Ancak genç madde bağımlısı olduğu için çiftin arasında sürekli tartışma çıktı. Bugün sabah saatlerinde de Beşir G. eşiyle tartışıp onu darp etmeye başladı. Komşuları Beşir G.’nin babası Sabır (45) ile ağabeyi Fatih G.’ye (28) haber verdi. Baba ve oğlu kısa sürede eve geldi. Beşir G., babasının ve ağabeyinin geldiğini görünce bıçak çekip eşini rehin aldı. Bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis gelmeden baba ve oğlu kadını kurtarmak için müdahale edince Beşir G. babası ve ağabeyini bıçakladı. Olay yerine gelen polis ise zanlıyı gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise darp edilerek yaralanan kadın ile bıçakla yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırd

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

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