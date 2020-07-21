Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ÂPKK/KCK'nÄ±n faaliyetleri ve iÅŸ birlikÃ§ilerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesineÂ yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

Bu kapsamda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n sÃ¶zde genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±nÄ±nÂ TÃ¼rkiye sorumlusu olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, 2014-2015 yÄ±llarÄ±nda kÄ±rsal alandaÂ bulunduÄŸu, Irak'ta gÃ¼venlik gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olarak etkin piÅŸmanlÄ±ktanÂ yaralanan terÃ¶ristin ifade ve teÅŸhisinde kendisi ile birlikte birÃ§ok Ã¶rgÃ¼tÂ mensubunun kÄ±rsala alana aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ifadeleri doÄŸrultusundaÂ eski HDP MYK Ã¼yesi H.E'nin yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenlendi.

TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat ÅŸubesi ekiplerince gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan H.E, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan sevkÂ edildiÄŸi hakimlikÃ§e tutuklandÄ±.

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