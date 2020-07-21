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21.07.2020 - 10:23 | | AA

Son dakika... Eski HDP MYK üyesi PKK'ya eleman temin ettiÄŸi iddiasÄ±yla tutuklandÄ±!

Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Van'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya eleman temin ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski HDP MYK Ã¼yesi H.E. tutuklandÄ±.

Son dakika... Eski HDP MYK üyesi PKK'ya eleman temin ettiÄŸi iddiasÄ±yla tutuklandÄ±!

Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ÂPKK/KCK'nÄ±n faaliyetleri ve iÅŸ birlikÃ§ilerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesineÂ  yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

Bu kapsamda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n sÃ¶zde genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±nÄ±nÂ  TÃ¼rkiye sorumlusu olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, 2014-2015 yÄ±llarÄ±nda kÄ±rsal alandaÂ  bulunduÄŸu, Irak'ta gÃ¼venlik gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olarak etkin piÅŸmanlÄ±ktanÂ  yaralanan terÃ¶ristin ifade ve teÅŸhisinde kendisi ile birlikte birÃ§ok Ã¶rgÃ¼tÂ  mensubunun kÄ±rsala alana aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ifadeleri doÄŸrultusundaÂ  eski HDP MYK Ã¼yesi H.E'nin yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenlendi.

TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat ÅŸubesi ekiplerince gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ  operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan H.E, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan sevkÂ  edildiÄŸi hakimlikÃ§e tutuklandÄ±.

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Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Irak paylaÅŸÄ±mÄ±! Ä°ÅŸte Türkiye'nin hedefi...Son dakika gelen habere göre; Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m serisi yaparak Türkiye'nin sÄ±nÄ±r ötesi operasyonlarla neyi hedeflediÄŸine dair bilgilendirici bir video yayÄ±nladÄ±.
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