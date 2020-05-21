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21.05.2020 - 13:08 | | İHA

Son dakika... Eskişehir’de 11 yaşındaki çocuk ikinci kattan düşerek öldü

Bir son dakika haberine göre, Eskişehir’de 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğun apartmanın ikinci katından düşerek ölmesi sonrasında bölgeye gelen meraklı vatandaşlar, corona virüsü unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Son dakika... Eskişehir’de 11 yaşındaki çocuk ikinci kattan düşerek öldü

Alınan bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi Burcu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında oturan Wahab Hamed Dawood (11) henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan aşağı düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Hayatını kaybeden çocuk otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrasında çevredeki çok sayıda vatandaş ise korona virüsü (Covid-19) unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı. Olay yerinde toplanan meraklı vatandaşların arasında maske takmayanların olduğu görülürken, korona virüs tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti.

 

 

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