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11.09.2020 - 11:58 | | DHA

Son dakika! Eskişehir'de 4 akademisyeni katleden Volkan Bayar'ın cezası belli oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar, tutuklu yargılandığı davada, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Volkan Bayar’ı azmettirdiği öne sürülen, mahkemedeki savunmasında, "Volkan ile aramızdaki telefon görüşmelerinin içeriği onu azmettirdiğime ilişkin değerlendirilemez. Konuşmalar Volkan ile birlikte hareket ettiğimi göstermez. Silahtan haberim yok, beraatımı talep ediyorum" diyen eski eşi Saadet Aylin Y. ise ‘delil yetersizliği’ nedeniyle beraat etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki eğitim fakültesinde 5 Nisan 2018'de meydana gelen olayda, araştırma görevlisi Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Üniversitede yaşanan dehşetin ardından Volkan Bayar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', eski eşi Saadet Aylin Y. hakkında da 'azmettirme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

 

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