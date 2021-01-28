Son Dakika... Estetikle gelen ölüme dava: Doktora 12 yıl hapis istendi

Damla GÜLER / milliyet.com.tr

Botoks yaptırmak için 24 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezine giden 38 yaşındaki Kübra Boyraz işlem sonrası fenalaşmıştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından yarı baygın halde evine bırakılan Boyraz, gece durumu ağırlaşınca babası tarafından hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

İŞ YERİ SAHİBİ ENJEKTE ETMİŞ

Hazırlanan iddianamede iş yeri sahibi, Erdal Doğruya, işlemi uygulayan doktor Öner Özsoyer ve merkez çalışanları Ömer Elmalı ile Bülent Bostancı şüpheli olarak yer aldı. Güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu belirtilen iddianamede, işlemi uygulayan doktor Öner Özsoyer’in de pratisyen hekim olup uzmanlık eğitimi ve sertifikasının olmadığı belirtildi. Olayın geçmişinin anlatıldığı iddianamede şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Doktor Öner Özsoyer ifadesinde olay günü yorgun olduğunu ve işlem yapmak istemediğini söyleyerek, “Erdal 'ben yaparım' diyerek branür cihazı ile 4-5 kez sol kalça deri altına enjeksiyon yaptı. Maktül ağrısı olduğunu söyleyince ara verdi” dedi. Kübra Boyraz’ın tansiyonunun düştüğünü söyleyince hastaneye götürmeyi teklif ettiklerini anlatan Özsoyer, “Ancak kendisi kabul etmedi. Biz de evine bıraktık” dedi.

DAHA ÖNCEDE YAPMIŞ

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’ndan gelen rapora da yer verilen iddianamede şüpheli doktor hakkında 2009 yılında disiplin ve suç duyurusu raporları olduğu, şüphelinin birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte ederek yaraladığı anlatıldı.

İŞ YERİ SAHİBİNE 17 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, iş yeri sahibi Erdal Doğruya hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma”, “diploması olmadığı halde hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınma” ve “sağlık hizmetleri temel Kanunu’na muhalefet” suçundan 5 yıl 8 aydan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Doktor Öner Özsoyer hakkında ise “bilinçli taksirle ölüme neden olma” ve “sağlık hizmetleri temel Kanunu’na muhalefet” suçlarından 3 yıl 8 aydan 12 yıla, sanıklar Bülent Bostancı ve Ömer Elmalı hakkında da “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet” suçundan 1 yıldan 3 yıla hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.