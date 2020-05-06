Son dakika: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon açıklaması geldi. Açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.