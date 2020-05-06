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06.05.2020 - 08:46 | | DHA

Son dakika: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda;  etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir" denildi.

Son dakika: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon açıklaması geldi. Açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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