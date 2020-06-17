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17.06.2020 - 11:35 | | İHA

Son dakika... Eve giren yarasa korkuya neden oldu!

Konya’nın Kulu ilçesinde bir evin açık olan penceresinden içeriye giren yarasa korkuya neden oldu.

Son dakika... Eve giren yarasa korkuya neden oldu!

Olay, akşam saatlerinde Kulu’nun Bozan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadet Yıldız’ın yaşadığı evin hava alması için açık olan penceresinden içeriye 2 adet yarasa girdi. Yarasaların perdeye tutunduklarını gören ev sahibi bir anlık korku yaşadıklarını belirtti.

Daha sonra yarasaları fotoğraflamak isteyen Saadet Yıldız, bir tanesinin fotoğrafını çektiğini, diğer yarasanın ise pencereden çıkarak gittiğini söyledi. Yıldız, yarasalardan hastalık bulaşma riski nedeniyle tedirginlik yaşadığını ifade etti.

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