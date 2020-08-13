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13.08.2020 - 10:40 | | DHA

Son dakika: Korkunç! Evinin balkonunda asÄ±lÄ± halde ölü bulundu...

Bursaâ€™nÄ±n NilÃ¼fer ilÃ§esinde Nazif A. (57) evinin balkonunda asÄ±lÄ± halde Ã¶lÃ¼ bulundu. Yoldan geÃ§erken Nazif A.'nÄ±n cansÄ±z bedenini gÃ¶renler, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±.

Olay, merkez NilÃ¼fer ilÃ§esi GÃ¶rÃ¼kle Semti DumlupÄ±nar Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Sabah iÅŸe giden vatandaÅŸlar, birinci kattaki havalandÄ±rma motorunun demirine bir kiÅŸinin asÄ±lÄ± halde olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼p, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.

Gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Nazif A. olduÄŸu belirlenen kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. Nazif A.'nÄ±n cansÄ±z bedeni, Ã§arÅŸafla Ã¶rtÃ¼ldÃ¼.

YapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan asÄ±lÄ± bulunduÄŸu yerden indirilen Nazif A.'nÄ±n cansÄ±z bedeni, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan otopsi iÃ§in morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. 37 ayrÄ± suÃ§ kaydÄ± bulunan Nazif A.'nÄ±n intihar ettiÄŸi Ã¼zerinde duran polis, soruÅŸturmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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Son dakika: KorkunÃ§ Evinin balkonunda asÄ±lÄ± halde Ã¶lÃ¼ bulundu...

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