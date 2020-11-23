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23.11.2020 - 08:07 |

Son dakika... Evli kadına tecavüz edip videosunu kocasına gönderdi!

Gelen son dakika haberine göre; 25 yıllık evli kadın, kendisini 29 yıldır saplantı haline getiren adam tarafından bayıltılarak kaçırılıp tecavüze uğradı. Şikâyet üzerine yakalanan zanlı hakkında 28 yıl hapis istendi.

Son dakika... Evli kadına tecavüz edip videosunu kocasına gönderdi!

İstanbul'da 29 yıldır kendisini saplantı haline getiren kişi tarafından bayıltılarak kaçırılan kadın, tecavüze uğradı. 25 yıllık evli H.M., 18 yaşından beri aynı mahalleden tanıdığı F.V.'nin son olarak kocasına tecavüz videosunu göndermesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

EVİNE DÖNÜYORDU

H.M., 18 yaşından bu yana aynı mahallede oturdukları F.V., tarafından sık sık rahatsız ediliyordu. Üstelik F.V., genç kadını ailesinden defalarca istedi ancak genç kadının istememesi üzerine bu istek gerçekleşmedi. H.M. daha sonra şu an evli olduğu H.M. ile dünyaevine girdi. Aradan 29 yıl geçmesine rağmen F.V.'nin sözlü ya da fiziksel tacizleri sürdü. Geçtiğimiz aylarda iş yerinden evine giden H.M., karşısına araçla çıkan F.V. tarafından bayıltılarak kaçırıldı. Genç kadın uyandığında üzeri çıplak şekilde kendisini F.V. ile bir evde buldu. Dehşete kapılan ve eve gitmek isteyen H.M., tacizcinin tepkisiyle karşılaşıp kendisiyle ilişkiye girdiğini öğrendi.

KOCASINA GÖNDERDİ

F.V., video ve resimler çektiğini, bunları eşine göndermekle tehdit etti. Eve gittiğinde korkudan eşine başından geçenleri anlatamayan H.M., ancak F.V. tarafından rahatsız edildiğini söyleyebildi. Bir süre sonra geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınan H.M., tedavi sonrası telefonuna baktığında F.V.'nin 170 kez aradığını, cevap verilmeyince de elindeki videoları eşine gönderdiğini öğrendi. Eşinin durumu öğrenmesinin ardından karakola başvuran çift, tacizci hakkında şikayetçi oldu.

28 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yıllardır genç kadına tacizde bulunan, en sonunda kaçırarak tecavüz eden F.V., hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Şantaj" suçlarından 28 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. F.V., ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

SABAH

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